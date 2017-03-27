ФСБ изъяла у торговцев оружием три авиапушки

ФСБ разоблачила крупную группу торговцев оружием, действовавшую в центральной части России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется в сообщении, сотрудники ФСБ изъяли три авиационных пушки, 56 «стволов», 15 килограммов взрывчатки, гранаты, мины и боеприпасы.

Кроме того, оперативники обнаружили два приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, более 3,7 тысячи патронов различного калибра, 68 единиц холодного оружия. Членов преступной группировки задержали в Калужской, Брянской и Московской областях.

Отмечается, что преступники организовали модернизацию огнестрельного оружия из массогабаритных макетов и гражданских образцов и продавали его в регионах РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», задержанные участники банды также могут стать фигурантами дела по статье «Незаконное изготовление оружия», сообщает «РИА Новости».