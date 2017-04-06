ФСБ изымает документы в офисе алмазного гиганта АЛРОСА

Сотрудники ФСБ изымают документы совместно с представителями Следственного комитета из офиса компании АЛРОСА, пишет РБК.

По предварительной информации, следственные действия связаны с деятельностью предыдущих менеджеров компании, в частности – руководителя Андрея Жаркова.

В середине марта новым президентом компании был избран Сергей Иванов-младший, а полномочия Жаркова были прекращены досрочно якобы из-за того, что он разошелся во мнении с чиновниками российского правительства относительно того, как группа должна развиваться.

Сергей Иванов-младший (сын государственного политического и военного деятеля Сергея Иванова, председателя совета директоров ПАО «Ростелеком») занимал пост старшего вице-президента Сбербанка, где руководил блоком «Управление благосостоянием». До этого он занимал руководящие должности в «Газпроме», Газпромбанке и возглавлял правление страховой компании «СОГАЗ».

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