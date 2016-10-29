США извинились за опасное сближение самолетов в небе над Сирией

В Министерстве обороны России выразили удивление трактовкой Пентагона инцидента в небе Сирии 17 октября.

Тогда опасно сблизились американский самолет Е-3 AWACS и российский истребитель Су-35. Оба самолета выполняли полет в ночное время с выключенными огнями и прошли на расстоянии полумили друг от друга.

При этом в российском военном ведомстве заявили, что США уже принесли извинения за инцидент, сообщает «Интерфакс».