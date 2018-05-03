Известный российский блогер найден мертвым

Автор популярного YouTube канала о криптовалютах Павел Няшин найден мертвым в своей квартире, расположенной на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге.

По предварительной версии, 23-летний Павел Няшин (настоящее имя Павел Макушин) мог совершить самоубийство. Уточняется, что труп блогера был найден 30 апреля.

В начале 2018 года Няшин попал в больницу после того, как неизвестные избили и ограбили его в собственном доме, сообщает Life.