Известный российский блогер найден мертвым
Автор популярного YouTube канала о криптовалютах Павел Няшин найден мертвым в своей квартире, расположенной на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге.
По предварительной версии, 23-летний Павел Няшин (настоящее имя Павел Макушин) мог совершить самоубийство. Уточняется, что труп блогера был найден 30 апреля.
В начале 2018 года Няшин попал в больницу после того, как неизвестные избили и ограбили его в собственном доме, сообщает Life.
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