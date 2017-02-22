Известный геймер не дожил час до финала суточного онлайн-марафона

В США отец троих детей и по совместительству популярный геймер PoshyBrid пропал с мониторов на 23-м часу онлайн-марафона, который он вел. Позднее выяснилось, что он умер.

Печальное происшествие случилось в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния, США), где и проживал геймер, настоящее имя которого Брайан Виньо. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание The Sun, ночью 20 февраля, на 23-м часу ведущий стрима вышел перекурить, но обратно больше не вернулся.

На следующий день вместо Виньо на запросы его друзей в сети уже отвечал полицейский детектив, который и сообщил о смерти PoshyBrid.

Предположительно, 35-летний Брайан Виньо мог скончаться из-за проблем с сердцем в результате постоянного недосыпания. Он стал известен тем, что в течение пяти лет играл в World of Tanks.