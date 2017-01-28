Известный фотограф Леннарт Нильссон скончался в Швеции

В Швеции умер фотограф Леннарт Нильссон, ему было 94 года.

Всемирную известность фотографу принесли медицинские съемки. Нильссон смог запечатлеть развитие жизни человека от оподотворения до появления на свет, сообщает РИА "Новости".

Фотограф также работал в шведских СМИ. Нильссон стал членом Шведского общества медицины в 1969 году, а также получил почётную докторскую степень в области медицины в Каролинском институте в 1976 году.