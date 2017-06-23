Извержения на Солнце могут уничтожить человечество

Научные сотрудники из Великобритании выяснили, что извержения на Солнце способы уничтожить Землю. Конец света в результате таких процессов может наступить за 2-3 дня.

По словам исследователей, выбросы на Солнце крайне опасны для жителей Земли. Отмечается, что они могут уничтожить Землю в результате даже кратковременной активности, - сообщает «Life.ru».

Специалисты утверждают, что в последнее время такие выбросы происходят все чаще, их ощущают метеозависимые люди. Также извержения на Солнце повышают риск раковых заболеваний.