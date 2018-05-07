Извержение вулкана на Гавайях уничтожило десятки домов

Местные власти объявили массовую эвакуацию. Свои жилища покинули около 10 тысяч человек.

Извержение началось несколько дней назад. Вулкан продолжает сохранять активность и, по словам специалистов, она продлится еще достаточно долго.

Количество вулканических трещин возросло до десяти. Протяженность каждой из них составляет несколько сотен метров. Бьющие из трещин фонтаны лавы достигают 70 метров в высоту, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.