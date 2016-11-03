ООН изучит сведения о применении боевиками химического оружия в сирийском Алеппо

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что Организация Объединенных Наций внимательным образом изучит сведения о том, что боевиками террористических группировок было применено химическое оружие в западной части сирийского Алеппо.

- Мы изучим подробности атаки, - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Вместе с тем представитель генсека ООН заявил, что речь не идет о проведении полномасштабного расследования, а пока лишь о сборе информации по предполагаемому инциденту.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что в результате применения боевиками отравляющего газа на юго-западе Алеппо пострадало как минимум восемь мирных жителей.

По словам Дюжаррика, ООН настаивает на том, чтобы все стороны конфликта перешли в режим полного прекращения огня, поскольку военные действия в Сирии приводят к жертвам среди мирного населения.

Официальный представитель генерального секретаря ООН заявил, что Всемирная организация в равной степени осуждает действия «правительства Сирии и вооруженных групп оппозиции, которые вели неизбирательный огонь по гражданским лицам».