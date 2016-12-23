Израильскую компанию заподозрили в подкупе российских чиновников
В Генпрокуратуру России поступило обращение Минздрава с просьбой о проведении проверки в отношении израильской фармацевтической компании Teva.
Основанием для этого послужило обвинение корпорации Минюстом США в получении незаконной прибыли свыше 200 миллионов долларов. Согласно данным американской Комиссии по ценным бумагам, Teva подкупала чиновников в Мексике, на Украине и в России с целью увеличения своей доли на рынках этих стран, сообщает агентство «Экономика сегодня».
Ранее СМИ сообщали о намерении израильской компании расширить производство в России.
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