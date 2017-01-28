Израильский премьер одобрил идею Трампа о стене на границе с Мексикой

Премьер-министр Израиля Бентамин Нетаньяху назвал великой идею Трампа возвести стену на границе с Мексикой.

Нетаньяху напомнил, что он был автором идеи о стене на юге Израиля. Премьер Израиля считает, что эта мера стала решающей для остановки нелегальной миграции, сообщает ТАСС.

– Великий успех, великая идея, – отметил Нетаньяху. Ранее Трамп уже подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на южной границе США. Новый президент США выступает за ужесточение миграционной политики.