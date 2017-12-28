Израильский министр призвал бороться с засухой молитвами
Министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль предложил соотечественникам помолиться о дожде.
Засуха в Израиле продолжается четвертый год. В основном от нее страдают фермерские хозяйства. Несмотря на все усилия, власти страны не могут справиться с ситуацией.
«Мы значительно снизили цены на воду, мы также изучаем способы снизить расход воды на некоторые культуры, но молитва определенно должна помочь», — цитирует министра «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Призывы Ариэля последовали несколько тысяч человек, которые поучаствовали в массовом молении об окончании засухи у Стены Плача в Иерусалиме.
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