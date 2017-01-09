Израильский дипломат назвал главу МИД Великобритании Бориса Джонсона «идиотом»

Сотрудник израильского посольства Шаи Масот в частном разговоре с британской чиновницей Марией Стриццоло назвал британского министра иностранных дел Бориса Джонсона « безответственным идиотом». Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Кроме того, он предложил «убрать» заместителя главы МИД Британии Алана Дункана за критику строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Израильское посольство в Великобритании уже принесло извинения за слова своего сотрудника Шаи Масота, назвав подобные высказывания недопустимыми. Согласно заявлению диппредставительства Израиля, Масот является младшим сотрудником посольства, а не дипломатом. Кроме того, в ведомстве заявили, что ближайшее время он завершает работу в дипмиссии.

Как уточняется в сообщении "Военного обозрения", разговор Масота с британской чиновницей Марией Стриццоло был зафиксирован на скрытую камеру репортером «Аль-Джазиры», который находился за одним столиком с собеседниками.