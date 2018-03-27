В Израиле снесли подаренный Россией памятник
В Иерусалиме демонтирован памятник царю Давиду, который был подарен Россией и установлен на горе Сион.
Монумент был преподнесен в дан израильской стороне благотворительным фондом Святителя Николая чудотворца. Его создание и установка обошлись два миллиона долларов.
Причиной демонтажа стало ухо царя Давида. Дело в том, что иудаизм запрещает изображение людей. При отсутствии уха или наличии на нем дефекта монумент имел бы право на существование. Однако при взгляде на памятник создается впечатление, что ухо цело и невредимо, лишь скрыто волосами. По словам духовных авторитетов, это непозволительно, сообщает Newsru.co.il.
Памятник решили не уничтожать. Его перенесут к автомобильной парковке, расположенной на пути к горе Сион.
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