В Израиле снесли подаренный Россией памятник

В Иерусалиме демонтирован памятник царю Давиду, который был подарен Россией и установлен на горе Сион.

Монумент был преподнесен в дан израильской стороне благотворительным фондом Святителя Николая чудотворца. Его создание и установка обошлись два миллиона долларов.

Причиной демонтажа стало ухо царя Давида. Дело в том, что иудаизм запрещает изображение людей. При отсутствии уха или наличии на нем дефекта монумент имел бы право на существование. Однако при взгляде на памятник создается впечатление, что ухо цело и невредимо, лишь скрыто волосами. По словам духовных авторитетов, это непозволительно, сообщает Newsru.co.il.

Памятник решили не уничтожать. Его перенесут к автомобильной парковке, расположенной на пути к горе Сион.