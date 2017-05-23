В Израиле предложили новый метод лечения атеросклероза

Ученые из Израиля разработали новый метод лечения атеросклероза и сердечной недостаточности, основанный на применении биомедицинского полимера. Об этом сообщают эксперты из Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве.

Бляшки в сосудах образуются из-за того, что воспаленный эндотелий – тонкий слой клеток, покрывающий стенки сосудов – начинает вырабатывать молекулы е-селектина, которые притягивают белые кровяные тельца, - сообщает «Newsbusters».

Разработанный исследователями полимер позволяет контролировать выработку е-селектина, уменьшая уже сформировавшиеся бляшки и предотвращая появление новых. «Это поможет предотвратить артериальный тромбоз, ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и удар», - заявила эксперт Айелет Давид.