В Израиле отправили под арест свыше 40 солдат-симулянтов

Массовый случай симуляции среди израильских военнослужащих вынудил командование прибегнуть к арестам.

Инцидент произошел на тренировочной базе бронетанковых войск «Шизафон». Из 200 солдат, обратившихся к медикам с жалобами на некое кожное заболевание, многие оказались симулянтами. Они воспользовались вспышкой инфекции, чтобы получить отпуск и прочие послабления по службе.

Вместо этого 46 человек отправились под арест на срок от 14 до 28 суток. Кроме того, пытавшихся обмануть командование могут отправить в тыловые части, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.