В Израиле 9 Мая может стать государственным праздником
Парламент Израиля рассмотрит законопроект о праздновании Дня Победы над нацистами во Второй мировой войне 9 мая.
Как уточняется в материале, с таким предложением выступила партия «Наш дом – Израиль».
По словам пресс-секретаря партии Михаила Фейгина, целью законопроекта является законодательное закрепление 9 мая в Израиле как государственного праздника.
Он отметил, что ранее это положение было оформлено лишь решением правительства страны.
По мнению депутата Кнессета от партии «Наш дом – Израиль» Одеда Форера, для Израиля крайне важно отмечать День Победы на самом высоком уровне, необходимо сохранить память об этом судьбоносном дне для будущих поколений.
В 2017 году отмечается 72-я годовщина Победы над фашистской Германией, сообщает «Федерал пресс».
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