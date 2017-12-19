В Израиле девочка нашла светильник эпохи Иуды Маккавея

В Израиле девочка во время прогулки по долине Бейт-Шеан нашла древний масляный светильник, который относится ко временам Иуды Маккавея, с военной победой которого связан праздник Хануки, отмечаемый сейчас.

Уточняется, что девочка нашла старинный предмет случайно, споткнувшись о него во время прогулки.

Мама ребенка, изучающая археологию, вызвала на место представителей Управления древностей Израиля, которые пришли к выводу, что светильник выкопали не грабители, а дикобразы, которые готовят себе норы на зиму.

За уникальную находку девочка получит похвальную грамоту, сообщает «Интерфакс».