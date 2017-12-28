Израиль выпустит собственную криптовалюту
Банк Израиля заявил о готовности начать выпуск цифровой валюты, сообщил источник в израильской банковской сфере.
Уточняется, что выпуск электронной валюты может быть включен в проект бюджета Израиля на 2019 год, а также в программу развития экономики страны.
Стоимость электронных денег обычно привязывается к стоимости национальной валюты или курсу драгоценных металлов.
Основным преимуществом является возможность быстрого проведения платежей с практически моментальным зачислением средств на счет.
Представители Банка Израиля считают, что новая цифровая валюта позволит ускорить проведение взаиморасчетов между организациями, а также снизит оборот наличности в экономике, что будет способствовать сдерживанию роста инфлции.
Вероятнее всего новые электронные деньги будут реализованы по принципу криптовалют Bitcoin или Ethereum.
По словам источника Reuters, электронные деньги Израиля будут обеспечены госгарантиями, а их курс будет привязан к курсу национальной валюты. Работа национальной цифровой валюты Израиля будет построена на основе блокчейна.
Ранее о намерении разработать собственную цифровую валюту объявили Эстония и Венесуэла. Кроме того, летом 2017 года Банк России приступил к разработке национальной виртуальной валюты.
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