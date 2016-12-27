Израиль временно ограничил контакты с поддержавшими резолюцию ООН странами

Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что связи со странами, которые проголосовали 23 декабря за резолюцию Совбеза ООН о запрете строительства Израилем на палестинских территориях, будут временно ограничены.

Также Тель-Авив собирается ограничить визиты высокопоставленных чиновников в Израиль и из Израиля в эти страны, - сообщает ИА REGNUM.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии. Согласно документу, Израиль должен «прекратить поселенческую активность» на «оккупированных территориях».

Эта резолюция и отказ США воспользоваться правом вето вызвали резкую критику со стороны Израиля. За резолюцию проголосовали 14 стран, США воздержались.