Израиль уничтожил российский «Панцирь» в Сирии
Израильская ракета Spike NLOS уничтожила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» при ударе по территории Сирии.
По данным издания The Jerusalem Post, целью стала система SA-22 Greyhound, обозначающая «Панцирь-С1» по кодификации НАТО.
Уточняется, что это первый случай потери такой техники с начала сирийского конфликта.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал адекватным ответом удары по иранским объектам в Сирии, сообщает «Газета.ру».
Россия поставила Сирии 40 «Панцирей-С1», предназначенных для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от воздушного нападения.
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