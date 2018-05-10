Израиль уничтожил российский «Панцирь» в Сирии

Израильская ракета Spike NLOS уничтожила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» при ударе по территории Сирии.

По данным издания The Jerusalem Post, целью стала система SA-22 Greyhound, обозначающая «Панцирь-С1» по кодификации НАТО.

Уточняется, что это первый случай потери такой техники с начала сирийского конфликта.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал адекватным ответом удары по иранским объектам в Сирии, сообщает «Газета.ру».

Россия поставила Сирии 40 «Панцирей-С1», предназначенных для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от воздушного нападения.