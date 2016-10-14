Израиль разорвал отношения с ЮНЕСКО

Израиль принял решение заморозить все рабочие связи с ЮНЕСКО в ответ на принятие проекта документа, осуждающего еврейское государство за нарушение обязательств по обеспечению статус-кво святых мест Иерусалима.

Накануне Исполком ЮНЕСКО предварительно утвердил резолюцию, игнорирующую связь еврейского народа с его главными религиозными святынями - Храмовой горой и Стеной Плача.

В Израиле это решение назвали отрицанием исторических фактов и поощрением террора, сообщает ТАСС.

Статус Храмовой горы (арабское название "Аль-Харам аш-Шариф", "Благородное святилище") остается одной из наиболее острых проблем палестино-израильского урегулирования.