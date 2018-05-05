Израиль рассказал о «горячей линии» с российскими военными в Сирии
Экс-министр обороны Израиля Моше Яалон рассказал, что существующая три года «горячая линия» между израильскими и российскими военными в Сирии в первые месяцы работы предотвратила серьезный инцидент.
Яалон стоял у истоков создания «горячей линии», которая позволяет вооруженным силам избегать столкновений в Сирии.
«В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили. Но мы поняли, что это русский самолет, и задействовали «горячую линию» для связи с Хмеймим», - рассказал он.
За год до этого израильтяне уничтожили над Голанскими высотами сирийский бомбардировщик Су-24, передает РИА «Новости».
Следующая новость Игорь Додон анонсировал смену формы правления в Молдове
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии