Израиль рассказал о «горячей линии» с российскими военными в Сирии

Экс-министр обороны Израиля Моше Яалон рассказал, что существующая три года «горячая линия» между израильскими и российскими военными в Сирии в первые месяцы работы предотвратила серьезный инцидент.

Яалон стоял у истоков создания «горячей линии», которая позволяет вооруженным силам избегать столкновений в Сирии.

«В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили. Но мы поняли, что это русский самолет, и задействовали «горячую линию» для связи с Хмеймим», - рассказал он.

За год до этого израильтяне уничтожили над Голанскими высотами сирийский бомбардировщик Су-24, передает РИА «Новости».