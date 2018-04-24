Израиль предостерег Сирию от применения С-300

Если Сирия применит российские ракетно-зенитные комплексы С-300 против израильских самолетов, то эти ЗРК будут уничтожены. Об этом заявил глава Миноборны Израиля Авигдор Либерман.

«Для нас важно, чтобы оборонительное вооружение, которое русские передают Сирии, не применялось против нас», - цитирует его «Лента.ру» со ссылкой на Ynetnews.

Некоторое время назад сообщалось, что вопрос о поставках в Сирию российских ЗРК С-300 практически решен. В МИД РФ отметили, что после удара, нанесенного США и их союзниками по территории Сирии в середине апреля Москва имеет полное право снабжать Дамаск вооружением.