Израиль перехватил запущенные с территории Египта ракеты

Система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» сбила ракеты, запущенные с территории египетского Синайского полуострова.

Ответственность за атаку на израильский курортный город Эйлат взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ). Экстремисты распространили заявление, в котором объявили о начале войны «против израильского врага» и сообщили о пуске семи ракет.

В связи с попыткой обстрела в Эйлате и его окрестностях была активирована сирена воздушной тревоги, сообщает Ura.ru.