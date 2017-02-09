Израиль перехватил запущенные с территории Египта ракеты
Система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» сбила ракеты, запущенные с территории египетского Синайского полуострова.
Ответственность за атаку на израильский курортный город Эйлат взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ). Экстремисты распространили заявление, в котором объявили о начале войны «против израильского врага» и сообщили о пуске семи ракет.
В связи с попыткой обстрела в Эйлате и его окрестностях была активирована сирена воздушной тревоги, сообщает Ura.ru.
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