Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа

Израильские военные перехватили две ракеты, запущенные из сектора Газа, говорится в коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

Согласно сообщению, сирены воздушной тревоги прозвучали в среду вечером в нескольких районах на юге Израиля.

Уточняется, что тревога была объявлена в городе Сдерот, региональном совете Шаар Ха-Негев, региональном совете Сдот-Негев и региональном совете Хоф-Ашкелон.

6 декабря президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. По его словам, решение принято на основании «исторической действительности». Также указом Трампа Госдепартамент должен начать работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Палестинцы считают восточную часть города столицей своего государства, сообщает ТАСС.