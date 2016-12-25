Израиль отменил визит премьер-министра Украины
Визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль отменен из-за голосования Киева за антиизраильскую резолюцию по поселениям, принятую Советом Безопасности ООН.
Решение об отмене переговоров с Гройсманом принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Решение об отмене визита сделано в знак протеста против решения Украины, проголосовавшей за принятие резолюции ООН, запрещающей занимать для поселения палестинские земли. Об этом сообщает ТАСС.
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