Израиль отменил визит премьер-министра Украины

Визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль отменен из-за голосования Киева за антиизраильскую резолюцию по поселениям, принятую Советом Безопасности ООН.

Решение об отмене переговоров с Гройсманом принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Решение об отмене визита сделано в знак протеста против решения Украины, проголосовавшей за принятие резолюции ООН, запрещающей занимать для поселения палестинские земли. Об этом сообщает ТАСС.