Израиль назвал резолюцию СБ ООН о поселениях на палестинских землях позорной
Израиль отказался выполнять решение Совета безопасности ООН, принявшего резолюцию о незаконности всех израильских поселений на палестинских территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал резолюцию позорной и направленной против Израиля. Кроме того, в офисе премьера заявили, что рассчитывают на помощь избранного президента США Дональда Трампа в пересмотре решения Совбеза ООН.
В свою очередь, действующая администрация США во время голосования отказалась использовать свое право вето.
Резолюция о прекращении заселения Израилем палестинских территорий была предложена Египтом, сообщает «Интерфакс».
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