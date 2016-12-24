Израиль назвал резолюцию СБ ООН о поселениях на палестинских землях позорной

Израиль отказался выполнять решение Совета безопасности ООН, принявшего резолюцию о незаконности всех израильских поселений на палестинских территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал резолюцию позорной и направленной против Израиля. Кроме того, в офисе премьера заявили, что рассчитывают на помощь избранного президента США Дональда Трампа в пересмотре решения Совбеза ООН.

В свою очередь, действующая администрация США во время голосования отказалась использовать свое право вето.

Резолюция о прекращении заселения Израилем палестинских территорий была предложена Египтом, сообщает «Интерфакс».