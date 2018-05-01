Израиль нашел доказательства производства ядерного оружия в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в том, что власти лгут о соблюдении условий ядерной сделки и тайно производят ядерное оружие.

Израильская разведка нашла около 100 тыс. документов, доказывающих данный факт, передает РИА «Новости».

«На протяжении многих лет мы знали, что у Ирана есть секретная военно-ядерная программа под кодовым названием проект «Амад». Мы теперь можем доказать, что это всеобъемлющая программа по проектированию, созданию и испытанию ядерного оружия», - сказал Нетаньяху.

Он отметил, что Израиль имеет 55 тыс. страниц и 55 тыс. файлов из секретного хранилища, кокторое замаскировано под склад на юге Тегерана. В Иране данные обвинения назвали «нелепым шоу».

Германия, Франция и Великобритания направят в Израиль свои экспертные группы, чтобы проверить слова Нетаньяху.

В 2015 году Иран вместе с Россией, Китаем, Францией, Германией и Британией подписали план действий, согласно которому Тегеран откажется от производства ядерного оружия в обмен на снятие санкций ООН, США и Евросоюза.