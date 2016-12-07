Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска

Командование правительственных войск Сирии сообщило о том, что израильская армия нанесла ракетный удар по авиабазе «Маззех» вблизи Дамаска.

По данным местных СМИ, обстрел осуществлялся ракетами класса «земля-земля» с возвышенности Таль Абу Нада на Голанских высотах, - сообщает «Интерфакс».

В результате обстрела никто не пострадал.