Израиль начал бомбить Сирию ракетами класса «земля-земля»

Сирийская армия обвинила армию обороны Израиля в нанесении ракетных и авиационных ударов по складам оружия на сирийской военной базе в пригороде Дамаска в районе Аль-Катифа.

Армия Сирии также добавляет, что один из самолетов Израиля им удалось сбить.

Отмечается, что при авиаударе Израиль использовал ракеты класса «земля-земля».

Власти Израиля не комментируют информацию о нанесении ударов по Сирии, передает Interfax.