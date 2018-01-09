Израиль начал бомбить Сирию ракетами класса «земля-земля»
Сирийская армия обвинила армию обороны Израиля в нанесении ракетных и авиационных ударов по складам оружия на сирийской военной базе в пригороде Дамаска в районе Аль-Катифа.
Армия Сирии также добавляет, что один из самолетов Израиля им удалось сбить.
Отмечается, что при авиаударе Израиль использовал ракеты класса «земля-земля».
Власти Израиля не комментируют информацию о нанесении ударов по Сирии, передает Interfax.
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