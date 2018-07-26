Израиль может отказаться от «Евровидения»
Израиль может отказаться от проведения международного песенного конкурса «Евровидение» из-за отсутствия финансирования.
Представители конкурса через пять дней они должны перечислить кураторам из Европы порядка 12 миллионов евро в качестве залога, однако чиновники отказались увеличить бюджет.
От предложения взять указанную сумму в кредит организаторы «Евровидения» в Израиле отказались, сообщает «Экономика сегодня».
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