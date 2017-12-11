Израиль атаковал посты ХАМАС в секторе Газа
Израиль нанес удары по нескольким военным постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства.
В официальном сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля говорится, что танк и самолеты ВВС нанесли удары по военным постам ХАМАС в южной части сектора Газа.
Ранее палестинские радикалы выпустили ракету по Израилю из Сектора Газа, однако попадание снарядов по израильским объектам пока не было официально подтверждено.
Обстановка в регионе накалилась после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства, сообщает ТАСС.
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