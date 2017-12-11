Израиль атаковал посты ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес удары по нескольким военным постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства.

В официальном сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля говорится, что танк и самолеты ВВС нанесли удары по военным постам ХАМАС в южной части сектора Газа.

Ранее палестинские радикалы выпустили ракету по Израилю из Сектора Газа, однако попадание снарядов по израильским объектам пока не было официально подтверждено.

Обстановка в регионе накалилась после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства, сообщает ТАСС.