Израиль атаковал аэродром в Сирии при поддержке США

Израиль заручился поддержкой США перед атакой сирийского аэродрома в Хомсе 9 апреля, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что руководство США было в курсе планов Израиля атаковать военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс.

«ВВС Израиля 9 апреля при молчаливой поддержке Америки атаковали новейшую иранскую систему ПВО, которая находится на сирийской базе», - пишет газета со ссылкой на свои источники.

Кроме того, в материале говорится, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ударить по батарее ПВО, чтобы не дать Ирану применять их против израильских самолетов.

9 апреля Израиль нанес по военному аэродрому Т-4 в Хомсе массированный ракетный удар, сообщает агентство Nation news.

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