Из-под обломков дома в Мурманске спасли ребенка
Из-под завалов многоквартирного дома, рухнувшего в Мурманске после взрыва бытового газа, спасли ребенка, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк.
По ее словам, пострадавшего на носилках погрузили в микроавтобус медицины катастроф.
В настоящее время из-под завалов извлекли троих пострадавших, они находятся в критическом состоянии.
По предварительным данным, под обломками здания находятся еще два человека. Кроме того, четыре жильца остаются в одной из заблокированных квартир.
Взрыв в доме №6, корпус 1, на улице Свердлова в Мурманске произошел сегодня вечером. В результате погибли два человека.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело, сообщает «Российская газета».
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