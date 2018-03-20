Из-под обломков дома в Мурманске спасли ребенка

Из-под завалов многоквартирного дома, рухнувшего в Мурманске после взрыва бытового газа, спасли ребенка, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк.

По ее словам, пострадавшего на носилках погрузили в микроавтобус медицины катастроф.

В настоящее время из-под завалов извлекли троих пострадавших, они находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, под обломками здания находятся еще два человека. Кроме того, четыре жильца остаются в одной из заблокированных квартир.

Взрыв в доме №6, корпус 1, на улице Свердлова в Мурманске произошел сегодня вечером. В результате погибли два человека.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, сообщает «Российская газета».