Изнасилованная на Сейшелах журналистка из России намерена взыскать моральную компенсацию

Журналистка из России, ранее заявившая об изнасиловании в отеле на Сейшельских островах, подала в суд на взыскание моральной компенсации в размере восьми миллионов сейшельских рупий (около 541 тыс. долларов).

Потерпевшая сообщила «РИА Новости»: «Я подала иск на управляющую фирму и владельцев отеля за непредоставление помощи и препятствование в расследовании преступления».

26 ноября состоится суд над подозреваемым в изнасиловании, заявил адвокат журналистки Фрэнк Элизабет.

Ранее стало известно, что журналистка из России, специализирующаяся на темах туризма, в мае 2017 года приехала в рекламный пресс-тур на Сейшелы. В последнюю ночь к ней в номер пробрался уборщик отеля и, угрожая ножом, совершил насильственные действия. По словам девушки, она подбросила преступнику в стакан с водой таблетку снотворного, а когда подозреваемый уснул, ей удалось бежать.