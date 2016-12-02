Измученных фотографами сов спасли у Исаакиевского собора в Петербурге

Инспекторы государственного экологического надзора комитета по природопользованию совместно со специалистами Управления ветеринарии и Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» спасли двух сов от предпринимателей, пытавшихся заработать на фотографиях горожан с птицами у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

По словам главы отдела экологического надзора объектов животного мира комитета по природопользованию Николая Ахматовича, предприниматели предлагали фотографироваться с птицами, используя аппаратуру с фотовспышкой, что является нарушением законодательства об охране окружающей среды и о животном мире.

Он также отметил, что биологический ритм животных был нарушен, что является причинением вреда их здоровью. Совы практически истощены, у них проблемы с оперением.

Предприниматели также не имели соответствующих разрешений и справок, которые подтверждали бы состояние сов и благополучие территории, с которой они прибыли.

Так как владельцы отказались отдать птиц органам власти, пришлось привлечь полицейских. Сотрудники правоохранительных органов сопроводили автомобиль с птицами до ветеринарной клиники, где будут обследовать птиц, сообщает «Санкт-Петербург.ру».