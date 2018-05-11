МЧС изменит правила проверки торговых центров

Специалисты МЧС подготовили законопроект, предусматривающий кардинальные изменения правил проведения проверок пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, сообщил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, Госпожнадзор настаивает на том, чтобы проверки осуществлялись без предупреждения заинтересованных лиц.

Кроме того, законопроект предусматривает проведение плановых проверок не реже одного раза в два года. Противопожарные учения на объектах будут проводиться ежеквартально.

25 апреля в Кемерово произошел крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек, включая 41 ребенка, сообщает Ura.ru.