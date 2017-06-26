CNN изменит подход к материалам о России

Телекомпания CNN будет уделять особое внимание материалам, касающимся России – руководство возьмет их публикацию под личный контроль.

В частности, все материалы – видеосюжеты, статьи и даже записи в соцсетях на российскую тематику – будут проходить через вице-президента телекомпании, передает НСН.

Поводом для усиления контроля послужила статья о связях советника президента США Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций. В материале утверждалось, что они обсуждали возможность смягчения санкций в отношении РФ. Публикация не соответствовала действительности, CNN пришлось удалить ее извиниться перед Скарамуччи.