CNN изменит подход к материалам о России
Телекомпания CNN будет уделять особое внимание материалам, касающимся России – руководство возьмет их публикацию под личный контроль.
В частности, все материалы – видеосюжеты, статьи и даже записи в соцсетях на российскую тематику – будут проходить через вице-президента телекомпании, передает НСН.
Поводом для усиления контроля послужила статья о связях советника президента США Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций. В материале утверждалось, что они обсуждали возможность смягчения санкций в отношении РФ. Публикация не соответствовала действительности, CNN пришлось удалить ее извиниться перед Скарамуччи.
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