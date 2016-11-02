Изменение системы оплаты «Платона» негативно отразится на потребителях

Сбор с большегрузных автомобилей по системе «Платон» могут удвоить к июню 2017 года, поскольку правительство РФ планирует утвердить увеличение тарифов до второго чтения по проекту бюджета в Госдуме РФ. Однако, по словам координатора ассоциации «Дальнобойщик» Валерия Войтко перевозчики отреагировали на это сообщение спокойно.

- Что бы там ни рассказывали, «Платон» в полную силу не работает. По нашим оценкам, примерно 70 процентов перевозчиков не платят за эту систему, особенно в регионах. При поездке в Москву водители вынуждены оплачивать «Платон». Но в других местах просто нет необходимого количества контрольных устройств, — рассказал Войтко в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, в 2017 году запустят еще несколько сотен контрольных рамок. И тогда при повышении тарифа и увеличении числа контрольных рамок цена перевозки будет переводиться в стоимость перевозимого товара.

- Очень большой вопрос в условиях кризиса — как это потянут потребители, а не перевозчики. Перевозчикам даже не придется выступать в качестве инициаторов протестных движений, — добавил Войтко.

Система «Платон» была внедрена ноябре прошлого года. Плата берется с грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Нововведение вызвало волну протестов по всей стране, в ряде регионов водители грузовиков пытались устроить забастовки.

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