Излучение от бытовых приборов вредно для беременных
Неионизирующее электромагнитное излучение, испускаемое бытовыми приборами, устройствами беспроводной связи, линиями электропередач повышает вероятность выкидышей у беременных женщин.
Такой вывод сделали американские исследователи поле проведения эксперимента, в котором участвовали более 900 беременных женщин. Они постоянно носили с собой устройства, фиксирующие интенсивность электромагнитного излечения. При этом женщины вели дневник, описывая свой распорядок дня и самочувствие.
В итоге исследователи установили, что у женщин, испытывавших на себе слабое воздействие электромагнитных полей выкидыш произошел в 10,4% случаев. При высокой интенсивности воздействия этот показатель увеличился более чем вдвое – до 24,2%, сообщает MedicalXpress.
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