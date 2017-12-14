Излучение от бытовых приборов вредно для беременных

Неионизирующее электромагнитное излучение, испускаемое бытовыми приборами, устройствами беспроводной связи, линиями электропередач повышает вероятность выкидышей у беременных женщин.

Такой вывод сделали американские исследователи поле проведения эксперимента, в котором участвовали более 900 беременных женщин. Они постоянно носили с собой устройства, фиксирующие интенсивность электромагнитного излечения. При этом женщины вели дневник, описывая свой распорядок дня и самочувствие.

В итоге исследователи установили, что у женщин, испытывавших на себе слабое воздействие электромагнитных полей выкидыш произошел в 10,4% случаев. При высокой интенсивности воздействия этот показатель увеличился более чем вдвое – до 24,2%, сообщает MedicalXpress.