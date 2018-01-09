Изготовлена первая часть самого большого зеркала в мире

Германские технологи и инженеры изготовили первые шесть сегментов гигантского 39-метрового зеркала, которое будет установлено на строящийся мега-телескоп E-ELT, сообщил руководитель оптомеханического подразделения в Европейской южной обсерватории в Гархинге Марк Кайрел.

«Мне было крайне радостно видеть, что первые сегменты зеркала были успешно отлиты на заводе в Майнце», — заявил Кайрел.

Телескоп E-ELT постройка которого была начата в мае 2016 года в Чили, станет самым большим оптическим телескопом в истории. Его постройка будет завершена в середине 2020 годов.

Телескоп будет получать фотографии экзопланет и искать «двойников Земли», изучать тайны ранней Вселенной и получать снимки звезд в далеких галактиках.

Кроме того, ученые попытаются получить фотографии окрестностей черной дыры в нашей Галактике и измерить скорость ее вращения.

Общая стоимость телескопа превышает миллиард долларов, большая часть которых будет потрачена на изготовление оптических приборов и само здание обсерватории, сообщает «РИА Новости».