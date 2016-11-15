Издевательства в школе приводят к ожирению

Согласно сообщениям специалистов, было проведено соответствующее исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что одной из причин может являться постоянные издевательства в школе в подростковом возрасте.



В ходе опытов выяснилось, что в большинстве случаев, дети, которые столкнулись с оскорблениями в школе, в 1,7 раз страдали от ожирения значительнее, нежели те, кто провел свои школьные годы в достаточно спокойной атмосфере,- сообщает «Актуальные Новости».