Издевательства в школе приводят к ожирению
Согласно сообщениям специалистов, было проведено соответствующее исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что одной из причин может являться постоянные издевательства в школе в подростковом возрасте.
В ходе опытов выяснилось, что в большинстве случаев, дети, которые столкнулись с оскорблениями в школе, в 1,7 раз страдали от ожирения значительнее, нежели те, кто провел свои школьные годы в достаточно спокойной атмосфере,- сообщает «Актуальные Новости».
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