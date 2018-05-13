Издание The Sun составило пособие по выпивке для фанатов к ЧМ-2018

Британское издание The Sun составило пособие для фанатов английской сборной, которые посетят чемпионат мира по футболу в России.

Издание предупреждает читателей о мерах предосторожности при употреблении спиртных напитков.

«Мы, британцы, известны полным отсутствием самоконтроля, когда дело касается выпивки. А русские известны своей любовью к водке. Если сложить одно и другое, получится убийственная комбинация», - передает таблоид.

Составители пособия советуют фанатам закусывать во время употребления спиртных напитков и не смешивать водку с пивом. При этом таблоид рекомендует британцам не соревноваться с русскими в вопросах выпивки, передает РИА «Новости».

«Это другая культура питья. Они вас перепьют», - говорится в статье.

Чемпионат мира по футболу пройдет в нескольких городах России с 14 июня по 15 июля.