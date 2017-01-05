Издание Politico определило 12 отравляющих жизнь Европы персонажей в 2017 году

Список персонажей, которые будут портить жизнь европейцам в 2017 году, опубликовало издание Politico. В него вошли издатели британских таблоидов, владельцы китайских футбольных клубов и, разумеется, «русские хакеры».

Как отметил автор рейтинга Тунку Варадараян, The Sun, Daily Mail, Daily Express включены в «грязную дюжину» за их влияние на британцев в вопросе отделения страны от Евросоюза, - сообщает РИА «Новости».

Китайские футбольные боссы, которые начали тратить «неприличные деньги на покупку игроков», тоже должны вызывать серьезное беспокойство у «бездуховной Европы, для которой футбол — почти религия».

«Русских хакеров» издание называет «пагубной силой» в международных отношениях, которая якобы пыталась повлиять на исход американских выборов, теперь готова переключиться на Европу.

Также в списке есть один уже назначенный представитель администрации избранного президента США Дональда Трампа — советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн, и один кандидат на место в его кабинете — предприниматель Уилбур Росс. Флинна автор называет человеком «настолько неполиткорректным, что Трамп по сравнению с ним просто бойскаут». Что касается Росса, который может занять пост министра торговли, то он, с точки зрения Варадараяна, имеет все шансы «окончательно погубить» Трансатлантическое торговое соглашение, тем самым существенно ослабив Европу в переговорах по Brexit.

В списке также присутствуют лидеры некоторых европейских партий. Итальянского комика Беппе Грилло, возглавляющего «Движение пяти звезд», автор считает «политическим новатором», поставившим себя в абсолютную оппозицию ко власти и заполучившим огромное количество сторонников.

Лидера польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского бывший польский президент Лех Валенса называл «опасным и безответственным», и к этим словам, с точки зрения автора, стоит прислушаться.

Кроме того, в список попали Карлос Пучдемонт — лидер каталонской администрации, который планирует провести в этом году референдум по вопросу независимости от Испании; Николя Саркози, который может вернуть себе политическое влияние после следующих выборов во Франции; Мартин Селмайр, «правая рука» главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, способного вступить в конфронтацию с министрами других стран, а также выступающий против ислама лидер голландской «Партии свободы» Герт Вилдерс и слишком фанатично противостоящий крупным компаниям еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарете Вестагер.