Издание The Guardian предрекает Европе «политический апокалипсис» в 2017 году

В 2017 году Европа переживет множество потрясений: крах властных элит, череда терактов, новая волна миграции. Все это приведет к кризису, который Брюсселю вряд ли удастся преодолеть. С таким утверждением выступил обозреватель The Guardian Джон Хенли.

Как полагает автор, «апокалиптический сценарий» для Европы будет выглядеть так: в начале года спецслужбы стран ЕС вновь допустят промашку, и в одной из столиц Старого Света случится резонансный теракт. Первым, кто воспользуется растущим ощущением беспомощности перед лицом терроризма станет голландский правый политик Герт Вилдерс, чья партия с высокой вероятностью одержит победу на парламентских выборах в Нидерландах в марте будущего года, - пересказывает текст статьи РИА «Новости».

Обозреватель также предупредил об опасности, которая будет исходить от Турции. Прекращение переговоров по безвизовому режиму, заморозка обсуждения членства страны в ЕС и жесткая критика Эрдогана со стороны еврочиновников могут спровоцировать кризис в отношениях между Брюсселем и Анкарой. Наиболее вероятным ответом турецкого лидера станет предоставление беженцам, размещенным на территории Турции, «коридора» в европейские страны.

Автор убежден, что этот шаг может коренным образом изменить политический ландшафт Евросоюза. Три миллиона беженцев устремятся в «зажиточные» страны Европы в канун выборов во Франции и Италии, что безусловно усилит позиции противников ЕС. Если это произойдет, то к власти во Франции, Италии и Германии придут евроскептики, - уверен Хенли.

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