Избранный президент Узбекистана вступил в должность
В Узбекистане прошла церемония инаугурации избранного президента Шавката Мирзиеева.
Он принес присягу на конституции страны и Коране, поклялся верно служить народу и строго следовать законодательству республики, а также гарантировать права и свободы граждан. После этого глава ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов вручил новому президенту удостоверение, передает ТАСС.
Церемония проходила на совместном заседании верхней и нижней палат парламента Узбекистана. Наряду с депутатами на ней присутствовали члены ЦИК, правительства, судьи КС, дипломаты и представители международных организаций.
Президентские выборы в республике прошли 4декабря. За кандидатуру Мирзиеева проголосовали более 88% избирателей.
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