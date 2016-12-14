Избранный президент Узбекистана вступил в должность

В Узбекистане прошла церемония инаугурации избранного президента Шавката Мирзиеева.

Он принес присягу на конституции страны и Коране, поклялся верно служить народу и строго следовать законодательству республики, а также гарантировать права и свободы граждан. После этого глава ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов вручил новому президенту удостоверение, передает ТАСС.

Церемония проходила на совместном заседании верхней и нижней палат парламента Узбекистана. Наряду с депутатами на ней присутствовали члены ЦИК, правительства, судьи КС, дипломаты и представители международных организаций.

Президентские выборы в республике прошли 4декабря. За кандидатуру Мирзиеева проголосовали более 88% избирателей.