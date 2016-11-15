Избранный президент Молдавии отверг возможность майдана в стране

Председатель партии социалистов Игорь Додон, одержавший победу во втором туре президентских выборов в Молдавии, исключил возможность майдана в Кишиневе.

– Майдан обычно делается против власти, а мы – опозиционная к власти партия. Так что это что угодно, но не майдан, - заявил Додон в интервью «Парламентской газете», комментируя начавшиеся после подведения итогов голосования акции протеста.

Избранный президент также отметил, что люди имеют полное право проводить протесты, требуя пересмотреть итоги выборов, так как такая возможность является проявлением демократии.

- Все демократично, они, таким образом, выражают свое мнение, - отметил Додон.

Кроме того, избранный глава государства рассказал, что планирует приехать в Россию с официальным визитом. Это произойдёт после того, как будут улажены все юридические вопросы по утверждению президента.

В Кишиневе несколько сотен человек собрались у памятника молдавскому господарю Штефану чел Маре, перекрыв движение на центральной улице молдавской столицы. Митингующие требовали отмены результатов прошедших президентских выборов. Многие несли флаги Молдавии и Румынии.

В ходе массовых антиправительственных демонстраций в Кишиневе в январе 2016 года Игорь Додон совместно с Андреем Нэстасе и Ренато Усатым координировал действия протестного движения и выступал в качестве одного из лидеров оппозиции на переговорах с представителями правящего большинства. Осенью 2016 года был выдвинут социалистами в качестве кандидата на президентских выборах 30 октября. Вышел во второй тур, набрав 47,98 процента голосов. 13 ноября 2016 года избран президентом Республики Молдова, набрав 52,27 процента голосов. Игорь Додон придерживается пророссийской позиции.