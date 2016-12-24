Избран новый глава федерации водного поло РФ
Алексей Власенко стал президентом Федерации водного поло России. Прежний руководитель организации Евгений Шаронов накануне снялся с выборов.
Сегодня в Москве состоялся отчетно-выборная конференция организации. За Власенко проголосовали единогласно, сообщает РИА "Новости".
– Наша команда должна завоевывать олимпийские медали. Мы со своей стороны все для этого сделаем, – сказал Алексей Власенко, имея в виду мужскую сборную РФ. Деятель также возглавляет Федерацию синхронного плавания России и Российскую федерацию прыжков в воду.
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