Избитый в ярославской колонии арестант получил госзащиту

Избитый в ярославской колонии арестант Евгений Макаров официально признан следствием потерпевшим по уголовному делу. Ему будет предоставлена госзащита.

«Евгений признан потерпевшим по уголовному делу, ему также предоставлена госзащита», - рассказала «Интерфаксу» адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова. Она добавила, что о том, как будет осуществляться госзащита, пока не известно, при этом ответственность за ее исполнения лежит на начальнике ИК-8, где отбывает наказание Макаров.

Ранее в СМИ появилось видео истязаний заключенного ярославской колонии, на котором 18 сотрудников избивают его кулаками и дубинками. По уголовному делу о превышении должностных полномочий проходят 11 сотрудников, еще один находится под домашним арестом.